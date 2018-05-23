حزب الله يرد على تغريدات مثيرة للجدل حول فيلم نادين لبكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال بيان صادر عن حزب الله إن ما صدر من تغريدات وتعليقات من قبل بعض الأخوة والأخوات بخصوص فيلم المخرجة اللبنانية نادين لبكي لا يعبر عن رأي الحزب ولم يكن له أي داع على الإطلاق.

يأتي ذلك بعد تغريدات نشرتها بعض الشخصيات المعروفة بموالاته لحزب الله، ومنهم الإعلامية منار صباغ، التي غردت السبت الماضي بالإشارة إلى "قتلى معارك القصير عام 2013."

وفي سلسلة من التغريدات باليوم التالي، وبعد كم من الهجوم على صباغ، كتبت الإعلامية اللبنانية تدافع عن وجهة نظرها.

ومن الشخصيات الأخرى التي غردت حول فيلم لبكي، نواف الموسوي، الذي غرد بمجموعة من التغريدات حول الفيلم الفائز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي