أحلام تتصالح مع نوال ووزير خارجية البحرين يصفها بـ"الجميلة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتشر وسم #أحلام_في_مجموعة_إنسان عبر تويتر الجمعة بعد اللقاء الذي أجراه الإعلامي السعودي علي العلياني مع الفنانة الإماراتية أحلام، والذي توج بمصالحة بين أحلام والفنانة الكويتية نوال.

وتفاعل المغردون مع هذه المصالحة، كان من أبرزهم وزير الخارجية البحريني، الذي وصف أحلام بـ"الجميلة".