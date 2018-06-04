شاهد.. أبرز شعارات إضراب الأردن

شاهد.. أبرز شعارات إضراب الأردن

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و49 دقيقة.
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لفتت الشعارات التي رُفعت خلال إضراب الأردن الأنظار إذ تناقلها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع

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