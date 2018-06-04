شاهد.. أبرز شعارات إضراب الأردن
شاهد.. أبرز شعارات إضراب الأردن
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و49 دقيقة.
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لفتت الشعارات التي رُفعت خلال إضراب الأردن الأنظار إذ تناقلها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع
لفتت الشعارات التي رُفعت خلال إضراب الأردن الأنظار إذ تناقلها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع
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