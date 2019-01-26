دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أما تدفع بابنها من نافذة منزل إلى شرفة مقابلة، لينال الآلاف من التعليقات والتكهنات حول الصلة الحقيقة لهذه السيدة بذلك الطفل، ليذهب البعض للقول باستحالة أن تكون السيدة أما طبيعية ومنهم من رجح أنها قد تكون "زوجة أبيه".

كيف تصرفت أم مع ابنها نسي المفتاح جوه الشقة ..والباب اتقفل كيف تصرفت أم مع ابنها نسي المفتاح جوه الشقة ..والباب اتقفل نقلا عن سامي عبد الراضي Posted by ‎الأهرام - Al-Ahram‎ on Friday, January 25, 2019

وفي الوقت الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحة أو تاريخ أو مكان التقاط الفيديو، نشرت صحيفة الأهرام المصرية التسجيل نقلا عن سامي عبدالراضي، بتعليق: "كيف تصرفت أم مع ابنها نسي المفتاح جوه الشقة.. والباب اتقفل".

وذكر تقرير الاهرام أن المجلس القومي للطفولة والأمومة تقدم، السبت، ببلاغ للنائب العام، حول هذه الحادثة التي وقعت بمنطقة حدائق أكتوبر، بمدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة، ونقل على لسان، عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس قولها: "حرصاً على مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، حيث أظهرت هذه الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فقد تم إبلاغ مكتب النائب العام، لاتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء حول هذه القضية: