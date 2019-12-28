نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت المملكة العربية السعودية ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التوطين في عدد من المِهن بالمملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الدخيل، إنه لا صحة لما تردد حول إلغاء برامج التوطين، مُؤكدًا أنها مٌستمرة على مستوى المهن والأنشطةوالقطاعات لتمكين المواطنين والمواطنات السعوديات من فرص العمل.

وشدد المتحدث باسم الوزارة، عبر حسابه في تويتر، على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

تصريحات الدخيل لم توقف تساؤلات متابعيه الذين علقوا على تغريدته، من بينها تعليقات عن مدى تواجد الأجانب في الوظائف القيادية في المملكة العربية السعودية، ومطالب بتوطين السعوديات في الوظائف النسائية بالقطاعات الحكومية والخاصة، فيما شكا آخرون من ضعف الرواتب.

في حين تحدث البعض عن ارتفاع في نسبة البطالة في صفوف الشباب السعودي، بينما توجد تخصصات دون عمل، وسط دعوات لحلول سريعة.