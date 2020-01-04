دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية القبض على شخص، بعد تداول مقطع مصور أظهر لحظة تحرشه بفتاة في سيارته لدى ركوبها معه من أجل إيصالها.

وقال المتحدث باسم شرطة المدينة المنورة، في بيان، إنه تم ضبط السائق المتحرش، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأوضح المتحدث أن المتهم أقر بالاتهامات المنسوبة إليه، وأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وفي مايو/أيار الماضي، أوضحت النيابة العامة السعودية أن عقوبة التحرش، قائلة في بيان إن "عقوبتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال تكرارها".

وكان سعوديون قد تناقلوا مقطع فيديو قالوا إنه للحظة استغاثة فتاة من تحرش سائق ركبت معه لتوصيلها، وأثار ذلك جدلا واسعًا طوال الساعات الماضية.

وأظهر الفيديو لحظة مطالبة الفتاة للسائق بأن يقوم بتركها تغادر السيارة، قائلة: "شكرًا... نزلني، نزلني، الله يلعنك... ملعون حقير"، ومع استمرارها في الاستغاثة اضطر إلى التوقف وتركها.