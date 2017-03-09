(CNN) -- شعاره هو "أكثر من مجرد ناد" وما حققه برشلونة الإسباني كان أكثر من نتيجة مساء الأربعاء بعد فوزه على باريس سان جيرمان 6-1 والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فبعد خسارته مباراة الذهاب 4-0 في باريس، قليلون هم الذين توقعوا عودة برشلونة والتأهل، حيث لم يسبق أن حوّل فريق ما خسارة كهذه الى ربح في تاريخ المسابقة.

برشلونة تقدّم في الشوط الأول بهدفين عن طريق لويس سواريز وكورزاوا في مرماه بالخطأ في الدقيقة 40. وفي الشوط الثاني عزّز ميسي النتيجة بالثالث في الدقيقة 50، لكن باريس سان جيرمان عاد ليصعّب الأمور على منافسه بهدف في الدقيقة 62.

في الدقيقتين الأخيرتين من الوقت الأصلي سجّل نيمار هدفاً رائعا من ركلة حرة أعطت برشلونة الأمل، ليأتي بعدها هدفين في الوقت المحتسب بدل ضائع لتكتمل العودة التي "لا تصدق" في تاريخ المباريات.

لا تصدّق

الدقائق الخمس الأخيرة من الوقت المحتسب بدل ضائع تتخطى الوصف.

في الدقيقة الـ91 من المبارة، حصل لويس سواريز على ركلة جزاء، حوّلها نيمار الى هدف. ومع قرب انتهاء الوقت تقدم كل فريق برشلونة إلى الأمام، حتى حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن.

وتقريبا مع الركلة الأخيرة من المباراة، جاء الهدف السادس لبرشلونة من أكثر لاعب مستبعد أن يسجل، وهو المدافع سيرجي روبرتو، الذي وُلد في كاتالونيا ومن أكاديمية برشلونة للشباب.

لاعب بايرن ميونيخ الفرنسي الدولي فرانك ريبيري، الذي لعب للنادي الألماني الثلاثاء وسحق أرسنال 5-1 ، وصف المباراة بأنها "لا تصدق".

نجم بايرن ميونيخ وتشيلسي السابق مايكل بالاك غرّد قائلا: "هذا هو دوري أبطال أوروبا".

تاريخية

وقال رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا عبر حساب النادي على تويتر إنه "إنجاز تاريخي سيُذكر إلى الأبد."

قبل مباراة الأربعاء، ظل انريكي واثقا أن فريقه يستطيع تحقيق ما لا يمكن تصوره.

حساب نادي برشلونة على تويتر تضمن كلمة واحدة فقط لتلخيص هزيمة النادي الفرنسي: "أُلتهم"، في حين استخدم موقعه الإلكتروني كلمة "لا تعليق" كعنوان لتقرير حول الهزيمة التي تلقاها النادي الفرنسي.

الفريق الفرنسي سيتساءل كيف خرج من دوري أبطال أوروبا رغم أدائه في مباراة الذهاب. الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، قال لموقع النادي "لم أتحدث إلى اللاعبين بعد، إنه ليس الوقت المناسب." وأضاف "الجميع منزعج، وهذا طبيعي، سنهدئ أنفسنا."

من جهته، قال إنريكي بعد المباراة "هذه رياضة مجنونة فريدة من نوعها." "أهدي هذا الفوز لجميع مشجعي برشلونة الذين حافظوا على إيمانهم بنا."

وأضاف مدرب برشلونة "لم يتوقف أحد عن الإيمان فينا." "الفريق كان مذهلا وقد حصلنا على المكافأة في النهاية".