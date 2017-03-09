هكذا حقق برشلونة “معجزته” التاريخية أمام باريس سان جيرمان

هكذا حقق برشلونة “معجزته” التاريخية

رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و49 دقيقة.
نادي برشلونةبرشلونةباريس سان جيرماندوري أبطال أوروبا
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هذه أهم الأسباب التي أدت لتحقيق لتسجيل برشلونة ليلة تاريخية أمام باريس سان جيرمان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقق برشلونة المعجزة عندما اكتسح ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد. كان الفريق متأخراً بأربعة أهداف في مباراة الذهاب في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليعبر إلى ربع النهائي في ليلة تاريخية. إذ لم يسبق أن حوّل فريق ما خسارة كهذه الى ربح في تاريخ المسابقة.

نادي برشلونةبرشلونةباريس سان جيرماندوري أبطال أوروبا