دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية بين الفرق الثمانية التي ترشحت لهذا الدور، إذ وقع برشلونة في مواجهة يوفنتوس في حين سيلاقي ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ، وسيلعب اتلتيكو مدريد مع ليستر سيتي، في وقت سيواجه فيه بروسيا دورتموند نظيره موناكو الفرنسي.

أتلتيكو مدريد ضد ليستر سيتي

وسيلعب أتلتيكو مدريد وليستر المباراة الأولى في دور الثمانية، إذ سيستضيف ملعب "فيسنتي كالديرون" في العاصمة الإسبانية، مدريد، مباراة الذهاب وذلك في 11 إبريل/نيسان القادم، قبل أن تلعب مباراة الإياب في 19 من نفس الشهر على أرضية ملعب "كينغ باور".

وتأهل الأتلتيكو إلى هذا الدور بعد ان أقصى فريق باير ليفركوزن الألماني في دور الـ16 بأربعة اهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

من جانبه حقق ليستر المعجزة بوصوله لهذا الدور لأول مرة في تاريخه، بعد أن أقصى فريق إشبيلية الإسباني، في دور الـ16 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بروسيا دورتموند وموناكو

ستشهد هذه المباراة مواجهة قوية بين فريقين يمتلكان قوة هجومية ضاربة، إذ تأهل بروسيا دورتموند إلى هذا الدور بعد ان تغلب على بنفيكا البرتغالي بأربعة اهداف مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بالمقابل، بلغ الفريق الفرنسي هذا الدور بأعجوبة، بعد ان تألق وفاز على مانشستر سيتي الإنجليزي بفارق الأهداف خارج الأرض بعد ان تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بستة أهداف لمثلهم.

وستلعب مباراة الذهاب بين الفريقين في 11 أبريل/نيسان على أرضية ملعب "سيغنال ادونا بارك" في مدينة دورتموند الألمانية، في حين ستلعب مباراة الإياب في 19 من نفس الشهر على أرضية ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو.

بايرن ميونخ ضد ريال مدريد

وقع العملاقان في مواجهة بعضهما في تكرار لنصف نهائي موسم 2013/2014، في مباراة يعتبرها كثيرون قمة مباريات هذا الدور من البطولة الأوروبية الأغلى على مستوى الأندية الاوروبية.

وتاهل البايرن إلى هذا الدور بعد ان أقصى أرسنال الإنجليزي بنتيجة عشرة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وهي النتيجة الأكبر في دور الـ16 للبطولة.

أما ريال مدريد فقد أخرج نابولي الإيطالي بعد ان فاز عليه بستة اهداف مقابل هدفين، في مباراتي الذهاب والإياب، ليقع في مواجهة العملاق البافاري في الدور نصف النهائي.

وستقام مباراة الذهاب في 12 إبريل/نيسان القادم على أرضية ملعب "أليانز أرينا" في حين ستلعب مباراة الإياب على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" في 18 من الشهر نفسه.

يوفنتوس ضد برشلونة

في إعادة لنهائي البطولة في موسم 2014/2015، والذي فاز فيه برشلونة بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد، وقع العملاق الكتالوني في مواجهة نظيره الإيطالي، في لقاء صعب ومعقد على الفريقين.

وستلعب مباراة الذهاب على أرضية ملعب "يوفنتوس أرينا" في مدينة تورينو الإيطالية، في 12 إبريل/نيسان القادم، في حين ستلعب مباراة الإياب على أرضية ملعب "كامب نو" في 18 من نفس الشهر.

وتأهل يوفنتوس إلى هذا الدور، بعد أن اقصى بورتو البرتغالي بسهولة في دور الـ16، إثر انتصاره عليه بثلاثة اهداف نظيفة في مجموع المباراتين.

بالمقابل، فقد حقق الفريق الكتالوني المعجزة بعد ان أقصى باريس سان جيرمان الفرنسي بستة أهداف مقابل خمسة، في مجموع المباراتين، بعد ان عاد في مباراة الإياب بسداسية مقابل هدف وحيد، بعد ان خسر الذهاب بأربعة أهداف نظيفة.