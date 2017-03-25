دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تتوجه أنظار العالم، السبت، إلى مضمار ميدان في إمارة دبي، التي تستضيف سباق كأس دبي العالمي للخيول الأغلى والأكثر شهرة في العالم حيث تصل قيمة جوائزه إلى 30 مليون دولار.

ويجري السباق بنسخته الـ22 بحضور الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، حيث يتضمن تسعة أشواط عالمية، في الوقت الذي يبرز فيه الشوط التاسع والختامي على وجه التحديد حيث يعد أحد أغلى أشواط سباقات الخيول في العالم، بجوائز تصل قيمتها لـ10 ملايين دولار.

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية سيبث مجريات هذا السباق مباشرة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت دبي (الساعة الثالثة بتوقيت مكة)