دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجح برشلونة في هزيمة مضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" بفضل نجمه الأرجنتيني المتألق ليونيل ميسي والذي سجل هدفين ووصل لهدفه رقم 500 مع برشلونة منذ أن انضم للفريق الكتالوني الأول.
أفراح وأتراح.. ميسي يشعل الليغا بهدفه الـ500 مع برشلونة أمام مدريد
ميسي يشعل الليغا بهدفه الـ500 أمام مدريد
رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و25 دقيقة.
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نجح برشلونة في هزيمة مضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو."
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