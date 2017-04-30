دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لفت شاب إيراني يدعى رضا برستش الأنظار إليه بسبب الشبه الكبير بينه وبين نجم كرة القدم الأرجنتيني ولاعب نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

شبيه ميسي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، يدعى "رضا برستش" وقد أصبح لديه شهرة كبيرة في ايران، بعد تقليده تسريحة شعر ميسي ولحيته.

كذلك، نشرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية صوراً لحوار أجرته مع برستش، تشاهدون بعضاً منها في معرض الصور أعلاه.