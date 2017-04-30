أحدهما ليس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.. فمَن منهما؟
ليس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.. فمن يكون؟
صور
آخر تحديث منذ ساعتين و51 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لفت شاب إيراني يدعى رضا برستش الأنظار إليه بسبب الشبه الكبير بينه وبين نجم كرة القدم الأرجنتيني ولاعب نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.
شبيه ميسي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، يدعى "رضا برستش" وقد أصبح لديه شهرة كبيرة في ايران، بعد تقليده تسريحة شعر ميسي ولحيته.
كذلك، نشرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية صوراً لحوار أجرته مع برستش، تشاهدون بعضاً منها في معرض الصور أعلاه.
{"author":"","friendly_name":"أحدهما ليس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.. فمَن منهما؟","full_gallery":"TRUE","gallery_name":"أحدهما ليس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.. فمَن منهما؟","gallery_slide":"Reda 6.jpg","publish_date":"2017/04/30","rs_flag":"prod","section":["sport",""],"template_type":"adbp:content",}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.