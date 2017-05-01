دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح استقالته من جميع مناصبه المتعلقة بكرة القدم في الاتحادين الآسيوي والدولي، كما أعلن نيته عدم الترشح لعضوية في مجلس الفيفا في الانتخابات المقررة بعد أيام، وذلك في قرار يأتي بعد حكم قضائي أمريكي طال رئيس اتحاد غوام ريتشارد لاي، اعترف فيه الأخير بالحصول على أموال من الشيخ أحمد الفهد بصورة غير مشروعة.

وقال الشيخ الكويتي في بيان له إن ما تردد حول دفعات مالية قدمها لصالح لاي "مزاعم مفاجئة" مذكرا برده السابق عليها، مع التعهد بالعمل مع السلطات لدحضها مضيفا أنه لا يرغب بأن تؤثر تلك الادعاءات والانقسامات على الاجتماعين المقررين للاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي بالثامن من مايو/أيار الجاري.

وتابع الفهد: "قررت أنه من الأنسب لصالح الفيفا والاتحاد الآسيوي سحب ترشحي لانتخابات مجلس الفيفا والاستقالة من مهامي الحالية في كرة القدم" واعدا بالعودة لـ"دعم أسرة كرة القدم بعد تفنيد المزاعم" الموجهة نحوه.

وكان رئيس اتحاد غوام، ريتشارد لاي، قد أقر أمام القضاء الأمريكي بالحصول على مبلغ مالي بشكل غير قانوني يصل إلى قرابة مليون دولار، الأمر الذي نفى الصباح أي صلة له به علما أن الحكم بحق لاي لم يشر للشيخ أحمد الفهد مباشرة وإن اكتفى بالتحدث عن مسؤول رفيع المستوى في الاتحادين الدولي والكويتي وفي المجلس الأولمبي الآسيوي.