دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يبدو أن رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، متابع جيد للرياضة، إذ كشف السيناتور الإيطالي، أنتونيو راتزي، أن أون يتابع الدوري الإيطالي ويشجع نادي كالياري الذي يلعب له اللاعب الكوري الشمالي هان كوانغ سونغ، وفقا لما نقلته صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وأجرت الصجيفة مقابلة مع راتزي الذي قال عن الزعيم الكوري الشمالي "هل يتابع كرة القدم الإيطالية؟ بالطبع، هو يعرف الكثير عن الدوري الإيطالي ورابطة كرة السلة الأمريكية NBA".

وأضاف راتزي "إذا لعب يوفنتوس في ملعب بيونغ يانغ، وهو ملعب ضخم جدا، ستمتلئ المدرجات بالجماهير"، حسبما أكد السيناتور الذي زار كيم دونغ أون مؤخرا.

أما عن هوية الفريق الذي يشجعه الرئيس الكوري الشمالي، فأكد السيناتور الإيطالي، أنه يشجع نادي كالياري، لأنه يضم اللاعب الكوري الشمالي الشاب، هان كوانغ سونغ.

ويبلغ سونغ من العمر 18 عاما، ويلعب مع النادي الإيطالي منذ الموسم الحالي، وهو أول لاعب كوري شمالي يسجل هدفا في "الكالتشيو" بعد ان هز شباك نادي تورينو خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، في أول مباراة له في "الكالتشيو".