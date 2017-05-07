دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني وأحمد أبوهشيمة، رجل الأعمال المصري، عن دخولهما في شراكة من أجل القيام بمشروع جديد في شهر رمضان القادم.
فقد غرّد رونالدو الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قائلاً "مشروع جديد مشترك بيننا سيظهر للنور قريباً، ترقبوا." فيما أعاد أبوهشيمة نشر التغريدة مضيفا: "فخور بالتعاون مع الأسطوري كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب كرة قدم على مر العصور، لإنتاج مشروع استثنائي، قريبا."
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والسبت، نشر رجل الأعمال المصري مقطع فيديو قصير عبر حسابه على تويتر، يظهر فيه رونالدو وهو يروج للمشروع قائلاً إنه سيكون في رمضان 2017.
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