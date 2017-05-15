دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني السابق والمدرب الحالي لنادي الفجيرة، دييغو مارادونا، في المؤتمر الصحفي الذي قدمه الفريق الفجراوي فيه كمدرب له، أن تدريب منتخب الأرجنتين كان الخطوة الأبرز في حياته، مشيرا إلى أنه كان يمتلك مشروعا ضخما مع "راقصي التانغو" لكنه انتهى قبل أن يكتمل، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه تعرض للخداع حين كان مدربا لنادي الوصل الإماراتي.

وقال مارادونا في المؤتمر الصحفي الذي حضره موقع CNN بالعربية: "لقد كان لدينا مشروع لبناء فريق كبير مع الوصل، لكن شخصا ما خدعني حينها"، وأشار إلى أنه يعشق أهل دبي ويحب الحياة في دولة الإمارات، لافتا إلى أنه وحتى إن تلقى عروضا من القمر سيبقى في الإمارات.

وأكد النجم الأرجنتيني على أنه سيركز على مهمته مع نادي الفجيرة ولن يفكر في أي أمر آخر، وسيراهن على عقلية لاعبيه وقوتهم الذهنية في تحقيق أهدافه مع الفريق.

وعن الاستراتيجية التي ينوي اتباعها مع الفريق الأحمر الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، قال مارادونا إنه يهتم بفرق الفئات السنية في أي فريق يدربه، مشددا على أهمية أن يكون اللاعب جاهزا في حال احتاجه الفريق.

أما بشأن إنجازاته كلاعب مع ناديه التاريخي، نابولي الإيطالي، قال مارادونا إنه لم يحقق الإنجازات بمفرده، بل ساعده زملاؤه في الفريق والجماهير على صنع الإنجاز.