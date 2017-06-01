زيدان.. ابن الصحراء الذي لا يتوقف عن صنع المعجزات زيدان.. ابن الصحراء ,لا يتوقف عن صنع المعجزات رياضة آخر تحديث الخميس, 01 يونيو/حزيران 2017; 10:19 (GMT +0400). شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 1:40 زين الدين زيدان، لاعب كرة قدم شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"","friendly_name":"sp-glory-years-zinedine-zidane-arsene-wenger-patrick","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/06/01","rs_flag":"prod","section":["sport","sport:videos"],"template_type":"adbp:video",}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.