المنتخب السعودي يعتذر عما وقع بدقيقة الصمت على ضحايا لندن

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— أصدر اتحاد كرة القدم السعودي، الجمعة، بيانا قدم اعتذاره فيه على عدم التزام لاعبين في صفوفه بدقيقة الصمت التي أقيمت حدادا على ضحايا هجوم العاصمة البريطانية، لندن.

وقال الاتحاد السعودي في بيان على موقعه الرسمي: "يعتذر الاتحاد السعودي لكرة القدم لعدم التزام لاعبين بالمنتخب الذي يمثل المملكة العربية السعودية بدقيقة الصمت في ذكرى ضحايا هجوم لندن الإرهابي في الثالث من يونيو/ حزيران 2017، قبيل لقائه مع المنتخب الأسترالي."

وتابع البيان: "لم يقصد اللاعبون عدم احترام ذكرى الضحايا أو عدم احترام ذوي هؤلاء الضحايا وأصدقائهم وأي فرد تأثر من هذه الفظاعة."

ويشار إلى أن الحادثة وقعت قبيل انطلاق مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الأسترالي، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.