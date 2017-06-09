المنتخب السعودي يعتذر عما وقع بدقيقة الصمت على ضحايا لندن

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— أصدر اتحاد كرة القدم السعودي، الجمعة، بيانا قدم اعتذاره فيه على عدم التزام لاعبين في صفوفه بدقيقة الصمت التي أقيمت حدادا على ضحايا هجوم العاصمة البريطانية، لندن.
وقال الاتحاد السعودي في بيان على موقعه الرسمي: "يعتذر الاتحاد السعودي لكرة القدم لعدم التزام لاعبين بالمنتخب الذي يمثل المملكة العربية السعودية بدقيقة الصمت في ذكرى ضحايا هجوم لندن الإرهابي في الثالث من يونيو/ حزيران 2017، قبيل لقائه مع المنتخب الأسترالي."
وتابع البيان: "لم يقصد اللاعبون عدم احترام ذكرى الضحايا أو عدم احترام ذوي هؤلاء الضحايا وأصدقائهم وأي فرد تأثر من هذه الفظاعة."
ويشار إلى أن الحادثة وقعت قبيل انطلاق مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الأسترالي، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.