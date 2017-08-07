الإفراج عن لاعبي الفيصلي الأردني بعد شغب نهائي البطولة العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد السفير الاردني لدى مصر علي العايد إنه أفرج عن جميع مشجعي النادي الفيصلي الأردني، الذين جرى توقيفهم في مدينة الاسكندرية في وقت متأخر الأحد، على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدها استاد الاسكندرية في ختام مباراة فريق الفيصلي مع فريق الترجي التونسي ضمن البطولة العربية.

وأوضح العايد، في تصريح صحفي، أن عدد الأشخاص المفرج عنهم بلغ ٣٨ مواطنا اردنيا من مشجعي النادي الفيصلي، مشيرا الى انهم سيعودون إلى الأردن في اول طائرة مغادرة الى عمان اليوم الاثنين.

وكانت المباراة النهائية ضمن البطولة العربية بين الترجي التونسي والفيصلي الأردني قد انتهت بفوز الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

غير أن المباراة لم تتوقف هنا، إذ أثارت النتيجة غضب الأردنيين، الذين تعدوا على الحكم بشكوى تحيزه للنادي التونسي.