حكم نهائي البطولة العربية لـCNN: سأقاضي نادي الفيصلي إذ لم أحصل على حقي

القاهرة، مصر (CNN)-- أكد الحكم المصري الدولي، إبراهيم نور الدين، أنه سيقاضي نادي الفيصلي الأردني، إذا لم يحصل على حقه من الاتحاد العربي لكرة القدم، قائلا إن الاتحاد المصري لكرة القدم سيرسل شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذا جاءت قرارات الاتحاد العربي بصورة غير مرضية، بعد اعتداء مسؤولي الفريق الأردني عليه في نهائي البطولة العربية التي أقيمت بمصر مؤخرا، بحسب ما قاله لـCNN بالعربية.

وإليكم نص الحوار:

ماذا حدث معك بعد انتهاء لقاء الفيصلي والترجي؟

في الشوط الثاني من اللقاء حدثت اعتراضات كثيرة وغير مقبولة من قبل مسؤولي ولاعبي فريق الفيصلي، مدعين أن الهدف الثالث جاء من وضعية تسلل، وهذا ما لم أره، وبالرغم من هذه الاعتراضات غير المسؤولة، استكملت المباراة بشكل طبيعي بعد إطلاق صافرة النهاية فوجئت بأعداد ضخمة من لاعبي وإداريي فريق الفيصلي يلتفون حولي لمحاولة الاعتداء علي، وبالرغم من وجود أفراد أمن حولي إلا أنهم لم ينجحوا في إبعادهم عني لأن الأعداد كانت كبيرة، ولم أصدق ما يحدث.

هل ترى أن ما حدث معك نال منك؟

لم أنظر لشخصي في هذا الموقف، وحتى لو كانت هناك خسائر فأنا الذي خسر بمفرده، والأهم عندي أن البطولة انتهت كما بدأت، ورغم ذلك لا أرى أن ما حدث معي نال مني أو أثر علي.

لماذا رفضت استلام ميداليتك في مراسم الختام؟

رفضت لأني كنت أريد أن أسجل اعتراضي على ما حدث، وحتى لا تحدث مناوشات أخرى مع مسؤولي فريق الفيصلي.

هل ترى أن ما حدث معك في نهائي البطولة العربية سيؤثر عليك مستقبلا؟

لا، لن يؤثر علي على الإطلاق، بل سأدير لقاء دولي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين بين مالي وموريتانيا، بالعاصمة المالية، باماكو، وسأسافر في 16 أغسطس الجاري، وهذا يؤكد أن ما حدث في مباراة الترجي والفيصلي ليس له تأثير.

لماذا لم تقرر إلغاء المباراة رغم الأحداث التي تمت خلال اللقاء؟

لأن مصر قررت تنظيم البطولة العربية لتثبت للرأي العام العربي والعالمي أن الأمن عاد كما كان إلى مصر وأنها قادرة على استضافة البطولة العربية بجماهيرها والأمن قادر على السيطرة، وإذا اتخذت قرارا بإلغاء المباراة النهائية سأكون ساهمت في إفشال البطولة وهو الأمر الذي لا أرضاه لبلدي.

هل أشار عليك مراقب المباراة بإلغاء اللقاء؟

لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال لأنه يعتبر من الأمور الفنية للقاء، وممنوع على الحكام الحديث عن أي شيء يخص الأمور الفنية.

كيف ترى ما حدث معك في لقاء الترجي والفيصلي؟

أي حكم معرض لما تعرضت له لأني كنت بمفردي في مواجهة العشرات من لاعبي ومسؤولي فريق الفيصلي الأردني، ولم أستطع التعامل مع كل هذا العدد الكبير، وطبيعي ألا أتعامل معهم كند لكل هؤلاء.

ماذا حدث في اجتماعك مع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؟

بالفعل اجتمع معي رئيس اتحاد الكرة المصري، هاني أبوريدة، في اليوم التالي لأزمة لقاء الترجي والفيصلي في نهائي الطولة العربية، وأكد أنه ينتظر اجتماع الاتحاد العربي لكرة القدم والقرارات التي سيتخذها، ولو لم تخرج قرارات غير مرضية بالنسبة لمصر سنرسل مذكرة للفيفا نشرح فيها ما حدث مع القرارات التي اتخذها الاتحاد العربي لكرة القدم حتى نحصل على حقنا.

هل لديك تفكير في اتخاذ أي إجراء قانوني بشكل شخصي؟

أنتظر قرار الاتحاد العربي لكرة القدم، وإذا رأيت أن القرارات التي ستتخذ لا ترضي الشعب المصري قبل أن ترضيني بشكل شخصي، سأتخذ إجراءات قانونية وسأقاضي نادي الفيصلي أمام المحاكم حتى أحصل على حقي كاملا.