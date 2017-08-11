المغرب يترشح رسمياً لاستضافة كأس العالم 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الجمعة، أنه قدم رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) طلب استضافة بطولة كأس العالم لعام 2026.

وقال الاتحاد المغربي، في بيان، على موقعه الإلكتروني، إن "الجامعة الملكية المغربية (الاتحاد) وضعت ملف ترشيحها لدى اللجان المختصة بهذا الملف بالاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل احتضان هذا العرس الكروي العالمي".

وهذه هي المرة الخامسة التي يترشح فيها المغرب لاستضافة كأس العالم، إذ سبق ترشحه لاستضافة بطولات 1994 و1998 و2006 و2010. ولم يسبق لدولة عربية استضافة هذه البطولة، فيما فازت قطر باستضافة كأس العالم 2022.