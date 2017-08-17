ريال مدريد يهزم برشلونة ذهاباً وإياباً ويحقق لقب السوبر الإسباني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني على حساب برشلونة بعد أن انتصر عليه بهدفين نظيفين في مباراة الإياب التي أقيمت على أرضية ملعب "سانتياعو برنابيو"، ليتفوق بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقدم الفريق الملكي عند الدقيقة الرابعة عبر النجم الإسباني الشاب ماركو أسينسيو، قبل أن يفرض الريال سيطرته على مجريات اللعب ويترجم هذه السيطرة إلى هدف ثان عبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.

وفي الشوط الثاني، حاول برشلونة العودة في اللقاء لكن غياب التركيز أمام المرمى وقوة دفاع وحارس ريال مدريد حرماه من تسجيل الأهداف، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين للريال، في ظل غياب نجم الريال كريستيانو رونالدو. وبهذا الفوز تفوق الفريق الملكي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموع المباراتين، ليتوج بلقبه الرابع خلال موسم 2016/2017، ويثبت علو كعبه في إسبانيا خلال الفترة الماضية.