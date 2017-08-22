الأهلي يفرط بفوز سهل على بيرسوبوليس الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فرط الأهلي السعودي بفوز محقق أمام نادي بيرسوبوليس الإيراني إثر تعادله معه بهدفين لمثلهما بعد أن كان الفريق السعودي متقدما بهدفين نظيفين، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

فعلى أرضية ملعب السيب في سلطنة عمان، تقدم "الراقي" مبكرا عبر النجم السوري عمر السومة عند الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بهدف أهلاوي نظيف.

وفي الشوط الثاني عزز الفريق السعودي تقدمه بهدف آخر عبر اللاعب ليوناردو دي سوزا، عند الدقيقة 58، قبل أن تنهار الدفاعات السعودية وتتلقى هدفين، عبر اللاعبين شجاع زادة عند الدقيقة 72، ومحسن خواة عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما بين الفريقين.

وبهذه النتيجة يحتاج الأهلي إلى الفوز في مباراة الإياب بأي نتيجة أو التعادل بأقل من هدفين لمثلهما ليعبر إلى نصف النهائي في حين يحتاج الفريق الإيراني للفوز أو التعادل بأكثر من هدفين لمثلهما.