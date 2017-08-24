رونالدو ومارتنز الأفضل في أوروبا.. وقرعة متوازنة لدور المجموعات بدوري الأبطال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توج اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2016/2017، للمرة الثالثة في تاريخه، ليتفوق على منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فاز بالجائزة مرتين، في الوقت الذي أسفرت عنه قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018 عن مواجهات ثأرية لريال مدريد وبرشلونة.

ففي الحفل الذي أقيم في إمارة موناكو الفرنسية، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فوز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقا على ميسي والحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون. وتوج "صاروخ ماديرا" بهذه الجائزة للمرة الثالثة ليتفوق على البرغوث الأرجنتيني، ميسي، الذي فاز فيها مرتين، عامي 2011 و2015، في حين فاز بها رونالدو أعوام 2014 و2016 و2017.

كما أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم عن فوز ليكي مارتنز، لاعبة منتخب هولندا وفريق برشلونة، بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في أوروبا. وتفوقت مارتنز على بينيل هاردر مهاجمة فولفسبورج، وجنيفر ماروجان لاعبة وسط أولمبيك ليون. وقادت مارتنز المنتخب الهولندي للسيدات للفوز بأول لقب دولي بحصولهن على بطولة أوروبا هذا العام.

أما قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والتي سحبت في نفس الحفل، فأسفرت عن وقوع بنفيكا البرتغالي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وبازل السويسري وسيسكا موسكو الروسي في المجموعة الأولى.

أما المجموعة الثانية فضمت كل من بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأندرلخت البلجيكي وسلتيك الاسكتلندي، في حين وقع تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وروما الإيطالي وقره باخ الأذربيجاني في المجموعة الثالثة.

وسيلعب في المجموعة الرابعة كل من يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني وأولمبياكوس اليوناني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، في الوقت الذي ضمت فيه المجموعة الخامسة كل من سبارتاك موسكو الروسي وإشبيلية الإسباني وليفربول الإنجليزي وماريبور السلوفيني.

وتضم المجموعة السادسة شختار دونيتسك الأوكراني ومانشستر سيتي الإنجليزي ونابولي الإيطالي وفينورد الهولندي، في حين سيلعب كل من موناكو الفرنسي وبورتو البرتغالي وبشكتاش التركي ولايبزيغ الألماني في المجموعة السابعة.

وفي المجموعة الثامنة والأخيرة، وقع ريال مدريد في مواجهة نارية مع بروسيا دورتموند الألماني وتوتنهام هوتسبرز الإنجليزي ووأبويل نيقوسيا القبرصي.