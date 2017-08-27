الملاكم مايوثر يهزم بطل الفنون القتالية المشتركة ماكغريغور ويحقق فوزه الـ50 على التوالي

لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تمكن الملاكم فلويد مايوثر، الأحد، من تحقيق فوزه الـ50 على التوالي دون أي هزيمة، وذلك بعد فوزه على بطل فنون القتال المشتركة، كونور ماكغريغور.

وقال مايوثر بعد إعلان فوزه إن هذه المباراة ستكون الأخيرة في مسيرته المهنية، محققا فوزا تاريخيا تفوق به على بطل الملاكمة الشهير، روكي مارسيانو، صاحب الـ49 فوزا متتاليا، مصرحا عقب المباراة إلى أنه "لم يتوقع أن يكون خصمه في هذه المباراة بهذا المستوى الكبير."

جاء هذا الفوز بالضربة القاضية التكنيكية خلال الجولة العاشرة بعد أن كان الخصمان يبدوان متقاربين في الأداء خلال المباراة التي تعتبر إحدى أكثر المباريات ترقبا في حلبة تي موبايل في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر أن أهمية هذه المباراة تكمن في تمثيل كل خصم لرياضة قتالية مختلفة، حيث أن مايوثر يعتبر بطل الوزن المتوسط بالملاكمة في حين يتربع ماكغريغور على عرش بطولة الفنون القتالية المشتركة وأول مباراة ملاكمة له.