الإمارات تفوز على السعودية وتجدد آمال الوصول لمونديال 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب الإماراتي على ضيفه السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، ليحافظ على آماله الضعيفة في الوصول للمونديال.

وتقدم المنتخب السعودي عبر نواف العابد عند الدقيقة 20 من علامة الجزاء، قبل أن تتعادل الإمارات عبر علي مبخوت عند الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، قلب أصحاب الأرض الطاولة على الضيوف بتسجيلهم الهدف الثاني عبر المهاجم أحمد خليل، عند الدقيقة 60، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز، وصل المنتخب الإماراتي لنقطته رقم 13، ليقلص الفارق إلى ثلاث نقاط مع نظيريه السعودي والأسترالي، ويحافظ على آماله الضعيفة في المنافسة على المقعد الثالث المؤهل إلى الملحق الآسيوي.