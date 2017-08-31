مصر تخسر من أوغندا وتفرط بصدارة مجموعتها في تصفيات كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خسر المنتخب المصري من مضيفه الأوغندي، الخميس، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في أوغندا ضمن مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018 عن قارة أفريقيا، ليفرط الفراعنة بصدارة المجموعة لصالح المنتخب الأوغندي.

وتقدم منتخب أوغندا بالهدف الأول عند الدقيقة 52، بعد أن انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه حتى نهاية المباراة.

من جانبه، لم يقدم المنتخب المصري الأداء المتوقع منه، ليفرط بصدارة المجموعة الخامسة، بعد أن تجمد رصيده عند النقطة السادسة في حين حققت أوغندا نقطتها السابعة في التصفيات.

يذكر أن الفراعنة يمتلكون ثلاث مباريات قادمة مع كل من أوغندا وغانا والكونغو، مع تبقي مباراة للمنتخبين الأخيرين خلال الجولة الحالية للتصفيات.