سوريا تهزم قطر بثلاثية وتطيح بآمال تأهلها لكأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطاح المنتخب السوري لكرة القدم، الخميس، بآمال منافسه القطري في التأهل لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا، إذ فازت سوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لقطر في الجولة قبل الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

ولم يسبق لقطر التي من المقرر أن تستضيف بطولة كأس العالم في عام 2022 المشاركة في كأس العالم من قبل، وكان المنتخب القطري يأمل في الفوز في كلتا المباراتين ليكون لديه أي فرصة للتأهل إلى نهائيات روسيا، ولكن انتهت تلك الآمال بفوز المنتخب السوري.

وسجل ثلاثية المنتخب السوري اللاعب عمر خريبين ومحمود المواس بينما جاء هدف قطر من خلال عبدالله أسد قمبر. وكان مدرب المنتخب السوري قال إن الفوز على قطر سيساعد في الحصول على المركز الثالث في المجموعة الأولى، التي تتصدرها إيران، ليبقى أمل التأهل قائما للسوريين.