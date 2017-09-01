الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحقق في صفقات باريس سان جيرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا)، الجمعة، أنه فتح تحقيقا بشأن الإنفاق القياسي، لنادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمعرفة ما إذا كان النادي قد انتهك القواعد المالية التي وضعها الاتحاد.

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وضم باريس سان جيرمان، الذي يمتلكه رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، أحد أبرز المواهب الواعدة في أوروبا، الخميس، في صفقة قدرت بنحو 216 مليون دولار، وذلك بعد شراء النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا من فريق برشلونة الإسباني، في صفقة بلغت 260 مليون دولار.

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وقال "يويفا"، في بيان، إن لجنة المراقبة المالية فتحت "تحقيقا رسميا يتعلق بباريس سان جيرمان كجزء من المراقبة الحالية للأندية وفقا لقواعد اللعب المالي النظيف". وأضاف البيان: "سيركز التحقيق على مدى التزام النادي بمتطلبات التوازن بين الدخل والإنفاق خاصة في ضوء أنشطة الانتقال الأخيرة له".

وأكد البيان أن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتبر أن اللعب النظيف المالي يمثل آلية مهمة للإدارة الرشيدة بهدف ضمان الاستمرارية المالية لأندية كرة القدم الاوروبية". وأشار إلى أن لجنة المراقبة المالية ستجتمع بشكل دوري في الأشهر المقبلة لتقييم كافة الوثائق المتعلقة بالتحقيق.

من جانبه، قال نادي باريس سان جيرمان، في بيان على موقعه، إنه "يشعر النادي بالدهشة من مثل هذا القرار في ظل إبقائه للجهات المسؤولة عن متابعة قواعد اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي على علم بتأثير كافة صفقات الانتقال التي أبرمت هذا الصيف على الرغم من أنه ليس ملزما للقيام بذلك".