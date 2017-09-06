دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق المنتخب السعودي الإنجاز المرجو منه بعد أن وصل إلى نهائيات كأس العالم 2018، إثر فوزه على المنتخب الياباني بهدف نظيف، ليتأهل للمحفل العالمي للمرة الخامسة في تاريخه، ولأول مرة من نسخة عام 2006.
السعودية أول العرب بالمونديال.. إليك تاريخها بكأس العالم
السعودية أول العرب بالمونديل.. إليك تاريخها
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
0:59
حقق المنتخب السعودي فوزاً على اليابان، ليتأهل بذلك إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.