السعودية أول العرب بالمونديال.. إليك تاريخها بكأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق المنتخب السعودي الإنجاز المرجو منه بعد أن وصل إلى نهائيات كأس العالم 2018، إثر فوزه على المنتخب الياباني بهدف نظيف، ليتأهل للمحفل العالمي للمرة الخامسة في تاريخه، ولأول مرة من نسخة عام 2006.