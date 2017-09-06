السعودية أول العرب بالمونديال.. إليك تاريخها بكأس العالم

السعودية أول العرب بالمونديل.. إليك تاريخها

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
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حقق المنتخب السعودي فوزاً على اليابان، ليتأهل بذلك إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق المنتخب السعودي الإنجاز المرجو منه بعد أن وصل إلى نهائيات كأس العالم 2018، إثر فوزه على المنتخب الياباني بهدف نظيف، ليتأهل للمحفل العالمي للمرة الخامسة في تاريخه، ولأول مرة من نسخة عام 2006.