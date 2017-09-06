شاهد.. احتفالات بعد تعادل سوريا مع إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل المنتخب السوري للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018 في روسيا، بعد أن خطف نقطة التعادل من المنتخب الإيراني في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عبر النجم عمر السومة، لينتظر المنتخب الذي سيحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد مباراة السعودية واليابان، وشهدت