دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل المنتخب السوري للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018 في روسيا، بعد أن خطف نقطة التعادل من المنتخب الإيراني في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عبر النجم عمر السومة، لينتظر المنتخب الذي سيحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد مباراة السعودية واليابان، وشهدت
شاهد.. احتفالات بعد تعادل سوريا مع إيران
شاهد.. احتفالات بعد تعادل سوريا مع إيران
رياضة
آخر تحديث الأربعاء, 06 سبتمبر/ايلول 2017; 03:25 (GMT +0400).
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وصل المنتخب السوري للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018 في روسيا
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