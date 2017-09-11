شاهد.. رأي الخطيب والصالح والعالمة عن استعدادات سوريا لتصفيات الملحق الآسيوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال فراس الخطيب لـCNN إن المنتخب السوري كان سيصل بسهولة إلى مونديال روسيا 2018، "لولا الظروف الأخيرة التي عشناها"، ورغم ذلك اعتبر نجم كرة القدم السورية وصول المنتخب السوري إلى تصفيات الملحق الآسيوي: "إنجاز كبير، لكنّه ليس الموقع الحقيقي للمنتخب أبداً"، مؤكدا على ضرورة التركيز، والاستمرار بالأمل في المرحلة المقبلة.

المدافع أحمد الصالح اتفق مع الخطيب حول هذه النقطة، معتبراً أنّ: "المنتخب لديه الوقت الكافي لترتيب الأوراق، وإعادة الحسابات، لكي يكون بأتم الجاهزية لمنافسات الملحق الآسيوي، وبتشكيلته الكاملة".

وعن سر نجاح المنتخب السوري في الوصول لهذه المرحلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، أجاب الصالح على سؤال CNN بالقول: "نحن نتواصل مع بعضنا البعض باستمرار، وهذا ما افتقدته المنتخبات السابقة."

في حين انتقد الحارس إبراهيم عالمة أداء المنتخب في مباراته الأخيرة مع إيران، ووجده أقل من المباراة السابقة، مشدداً على أنّ المباراة المقبلة مع استراليا "تتطلب تركيزاً أعلى، فهي لعبة حياة أو موت بالنسبة لنا".

وختم عالمه حديثه لـCNN بتوجيه التحية للجمهور السوري الذي "لولا تشجيعه لما حقق المنتخب هذه النتائج" على حد قوله.