شركة "تيسلا" تطور سياراتها الكهربائية لتسهيل الهروب من إعصار إيرما

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت شركة "تيسلا" والمتخصصة بتصنيع السيارات الكهربائية، أنها طورت بطارية سياراتها ليتمكن الفارون من ولاية فلوريدا الأمريكية والتي تشهد إعصار "إيرما"، قطع مسافة إضافية دون الحاجة إلى التوقف وإعادة شحن البطارية

وطورت الشركة البطارية الخاصة بسياراتها "مجانا"، لتستطيع السيارة قطع مسافة إضافية تبلغ 40 ميلا (ما يقارب الـ64 كم)، دون الحاجة إلى إعادة شحنها، وذلك لتسهيل عملية خروج المواطنين الفارين من الإعصار.

وتتميز سيارات "تيسلا" أنها تعمل على الطاقة الكهربائية لذلك اكتسب سائقوها ميزة تجنب الوقوف في محطات الوقود التي اكتظت بالسيارات.

وكانت الشركة قد وضعت قدرة معينة للبطارية، وكان يجب على السائقين الذين يرغبون بزيادة المسافة التي تستطيع سياراتهم قطعها دون الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، أن يقوموا بدفع مبالغ إضافية للشركة لاكتساب هذه الميزة.

يذكر أن هذا التحديث الذي قامت به "تيسلا" سيكون صالحا حتى الـ16 من سبتمبر/أيلول الجاري.