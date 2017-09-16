رئيس النصر السعودي لرئيس الريان القطري: وطني لو نازعني فيه عضو من جسدي لقطعته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقلت الأزمة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وقطر إلى الساحة الرياضية، إذ ظهر سجال بين رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي الأمير فيصل بن تركي ورئيس مجلس إدارة نادي الريان القطري سعود بن خالد، على موقع تويتر.

وكتب رئيس نادي الريان القطري، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أنه "بسبب الأزمة الحالية، أعفي أخي الأمير فيصل بن تركي من الحرج، وأعتذر من عضوية نادي النصر الشرفية، ويبقى النصر وجمهوره في القلب".

ورد رئيس نادي النصر السعودي على نظيره القطري، بتغريدة جاء فيها: "يقول حتى أعفي فيصل من الحرج، وأنا أقول وطني لو نازعني فيه عضو من جسدي لقطعته وليس عضوية شرفية قديمة قدمت مجاملة في ناد رياضي يوما".

وأثارت تغريدات رئيسي الناديين السعودي والقطري ضجة على موقع "تويتر"، وشارك آلاف من أنصار الناديين بتعليقات تحمل انتقادات متبادلة بشكل حاد، ونعرض بعضا منها فيما يلي:

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