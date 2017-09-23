وزير خارجية قطر: كأس العالم يحفزنا ويمنحنا فرصة للتغيير الإيجابي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، إن استضافة بلاده لبطولة كأس العالم 2022، يعتبر محفزا وفرصة للتغيير الإيجابي، على حد تعبيره.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير القطري على هامش اجتماع الجمعية العمومية بالأمم المتحدة، حيث قال وفقا لما نقلته الخارجية القطرية: "إن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 تمنح دولة قطر فرصة عظيمة في تحفيزها على الابتكار، والتغيير الإيجابي، والتنمية المستدامة،" مشيرا إلى أن "دولة قطر تقوم الآن ببناء 8 ملاعب و64 ملعبا للتدريب و5 مناطق للمشجعين وأماكن للإقامة، بالإضافة إلى تطورات كبيرة في البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والمطارات."

وتابع الوزير القطري قائلا: "إن دولة قطر تقوم باستغلال هذه الفرصة لتعزيز الابتكارات والتكنولوجيا، وتوفير منصة للشباب من أجل الإبداع وريادة الأعمال، وأن كل ذلك يجري تحت مظلة الاستدامة، مع احترام الثقافة، ويهدف إلى تسريع عجلة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، وخلق إرث دائم لقطر والشرق الأوسط وآسيا والعالم."

ولفت الشيح محمد بن عبدالرحمن إلى أن "كأس العالم يعتبر مناسبة لجمع الناس معا متجاوزين الاختلافات الجغرافية والدينية والثقافية واللغوية، وهناك أنشطة منظمة تنظيما جيدا ستقوم بتعليم المشاركين بعض القيم مثل التسامح والتعاطف والاندماج والاحترام والحوار والمصالحة والشجاعة والانضباط الذاتي والاستراتيجيات والقيادة."