مانشستر سيتي ينجح في الاختبار الصعب أمام تشيلسي.. ومانشستر يونايتد يكتسح كريستال بالاس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف مانشستر سيتي فوزا صعبا من مضيفه تشيلسي، بعد أن هزمه بهدف نظيف، ليلتحق بغريمه مانشستر يونايتد في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن فاز الأخير على كريستال بالاس برباعية نظيفة.

تألق السيتي

فعلى أرضية ملعب "ستامفورد بريدج"، انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة، بين السيتي وتشيلسي، وشهد إصابة المهاجم الإسباني لأسود غرب لندن، ألفارو موراتا.

وفي الشوط الثاني، سيطر "مواطنو مانشستر" على مجريات اللعب، ونجحوا في ترجمة سيطرتهم إلى الهدف الأول والوحيد في المباراة عبر النجم البلجيكي كيفن دي بروين، عند الدقيقة 67، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

اليونايتد بخطى ثابتة

من جانبه، تفوق اليونايتد بسهولة على متذيل الترتيب كريستال بالاس، بعد أن هزمه برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من البلجيكي مروان فيلايني (هدفين)، وهدف لكل من مواطنه روميلو لوكاكو والإسباني خوان ماتا.

وبهاتين النتيجتين، تقاسم قطبا مانشستر صدارة الدوري، وبقي الصراع بينهما مشتعلا، إذ وصل كل منهم إلى نقطته رقم 19، مع تفوق السيتي بفارق هدف وحيد عن اليونايتد، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد تشيلسي عند النقطة 13، ليحتل المركز الرابع.

توتنهام أكبر المستفيدين

أما توتنهام، فكان أكبر المستفيدين من مباريات السبت، إذ نجح في الفوز على هيدرسفيلد تاون برباعية نظيفة، ليخطف المركز الثالث من تشيلسي ويصبح على بعد خمس نقاط من المتصدرين.

فوز أول لغوارديولا

وكان المدرب الإسباني بيب غوارديولا، قد حقق فوزه الأول على الفريق اللندني منذ قدومه لتدريب مانشستر سيتي الموسم الماضي، وذلك بعد أن هزم مرتين أمام المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي.

نتائج أخرى

وفي نتائج المباريات الأخرى التي أقيمت السبت، تعادل ويست بروميتش ألبيون مع واتفورد بهدفين لمثلهما، في الوقت الذي خسر فيه ساوثهامبتون أمام ستوك سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد وفاز وست هام يونايتد بهدف نظيف على سوانزي سيتي وتعادل ليستر سيتي سلبيا مع برونموث.

وبهذه النتائج، احتل واتفورد المركز الخامس مؤقتا، برصيد 12 نقطة، ووصل ويست بروميتش إلى المركز العاشر مؤقتا أيضا برصيد 9 نقاط، وتجمد رصيد هيدرسفيلد تاون عند النقطة التاسعة في المركز الـ11.

من جانبه، قفز ويست هام إلى المركز الـ15 برصيد سبع نقاط، وبقي رصيد ساوثهامبتون عند النقطة الثامنة في المركز الـ12، وتساوى معه ستوك، وتراجع ليستر إلى المركز الـ17، في الوقت الذي جاء فيه بورنموث في المركز 19 برصيد 4 نقاط، في حين جاء سوانزي في المركز 18 برصيد 5 نقاط.