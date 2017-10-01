شاهد.. تفاؤل سوري بمباراة المنتخب مع أستراليا.. ولكن!!

تفاؤل سوري بالمباراة أمام أستراليا.. ولكن!!

رياضة
آخر تحديث الأحد, 01 أكتوبر/تشرين الأول 2017; 02:08 (GMT +0400).
سورياأسترالياكرة القدمكأس العالم
2:13

استطلاع لآراء الشارع السوري حول مباراة منتخب البلاد ضد أستراليا ضمن الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم.

دمشق، سوريا (CNN)— فيديو يستعرض استطلاعاً لعينة من الشارع السوري من شرائح عمرية مختلفة، حول توقعاتهم بشأن مباراة سوريا وأستراليا المقبلة ، ضمن الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم.

سورياأسترالياكرة القدمكأس العالم