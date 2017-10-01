دمشق، سوريا (CNN)— فيديو يستعرض استطلاعاً لعينة من الشارع السوري من شرائح عمرية مختلفة، حول توقعاتهم بشأن مباراة سوريا وأستراليا المقبلة ، ضمن الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم.
شاهد.. تفاؤل سوري بمباراة المنتخب مع أستراليا.. ولكن!!
تفاؤل سوري بالمباراة أمام أستراليا.. ولكن!!
رياضة
آخر تحديث الأحد, 01 أكتوبر/تشرين الأول 2017; 02:08 (GMT +0400).
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استطلاع لآراء الشارع السوري حول مباراة منتخب البلاد ضد أستراليا ضمن الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم.
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