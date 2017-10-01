شاهد.. تفاؤل سوري بمباراة المنتخب مع أستراليا.. ولكن!!

دمشق، سوريا (CNN)— فيديو يستعرض استطلاعاً لعينة من الشارع السوري من شرائح عمرية مختلفة، حول توقعاتهم بشأن مباراة سوريا وأستراليا المقبلة ، ضمن الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم.