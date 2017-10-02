ما سبب إعفاء عبدالعزيز التويجري رئيس نادي الرائد السعودي من منصبه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت الهيئة العامة للرياضة في السعودية إعفاء عبدالعزيز التويجري، رئيس نادي الرائد من منصبه كرئيس للنادي وتعيين عبدالرحمن بن حمود العتيبي بمنصب رئيس النادي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان التويجري قد اعترض على قرار عدم وجود رئيس النادي بدكة البدلاء، قائلاً إن هناك دوراً مهماً لرئيس النادي غير دفع الأموال فقط، الأمر الذي دفع بعض المغردين الى أن يقولوا إن هذا الأمر وراء إقالته، علماً أن البيان الصادر من هيئة الرياضة لم يتطرق لسبب الإعفاء.

قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم السماح لرؤوساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء، جاء انطلاقا من سعيه لتوفير أعلى مستويات الاتنظيم في مسابقاته، وحرصاً منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة المنافسة، بحسب ما ذكر في بيان.

وعلى تويتر، برز وسم بعنوان كلنا عبدالعزيز التويجري تناول فيه النشطاء هذا الموضوع، حيث تساءل العديد من المغردين عن السبب الحقيقي للاعفاء، واذا ما كانت تصريحاته الأخيرة تستدعي اقالته، فيما أيّد آخرون قرار الاعفاء، وكذلك الأمر بالنسبة لقرار عدم جلوس رئيس النادي على دكة البدلاء، وفيما يلي بعض التعليقات.

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