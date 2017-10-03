الأمير محمد بن سلمان يوجّه بنقل مباريات الدوري السعودي مجاناً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لاقت توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بنقل الدوري السعودي مجاناً للجماهير وعدم تشفيره تلفزيونياً، ردود فعل إيجابية، حيث أثنى المغردون على هذا القرار، واعتبروه يصب في مصلح المواطن السعودي، أولاً.

وشكر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير محمد بن سلمان على هذا الأمر قائلاً إنه بدون تدخله لم يكن من الممكن فعل ذلك.

وأضاف آل الشيخ في مقابلة بثها برنامج "أكشن يا دوري" أنه وصل طلب تشفير من قبل رابطة دوري المحترفين، لكن توجيهات ولي العهد هي أن لا يتحمل الجمهور نتائج رفع مداخيل الأندية. وتابع قائلاً، إنه فيما يتعلق بالتشفير سيكون هناك آلية يتم التعامل بها مع الناقل، حيث يكون التشفير من خلال تغطية مميزة، برامج حصرية، خبراء أجانب، كاميرات تفاعلية.. تفيد المواطن الباحث عن هذه الخدمة.

وفيما يلي بعض التعليقات الي وردت ضمن وسم " #ولي_العهد_المباريات_مجانا "

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