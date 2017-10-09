"صلاح الخير بدل صباح الخير" و "محمد صلاح الدين الأيوبي".. أطرف التعليقات حول تأهل مصر لكأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فرحة المصريين بالتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا على مواقع التواصل لم تكن أقل أبداً من فرحة الموجودين على مدرجات ملعب برج العرب في الاسكندرية ليلة الأحد.

فتعليقات المغردين الطريفة وفيديوهاتهم ملأت موقع تويتر، حيث برز العديد من الهاشتاغات التي تناولت هذه المباراة التي نجحت مصر بعدها في التأهل لكأس العالم بعد غياب دام لـ 28 عاماً.

وبالتأكيد، يدين المنتخب المصري بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد صلاح، الذي سجّل هدفي المنتخب في الدقيقتين 63 والرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، وفيما يلي بعض التغريدات التي تعبر عن فرح المصريين والعرب بالانجاز المصري.

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