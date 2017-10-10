جدل في مصر بعد مكافأة السيسي للاعبي المنتخب.. من يتحمّل أعباء هذه الملايين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي صرف مكافأة قدرها 1.5 مليون جنيه لكل لاعب في منتخب مصر لتأهلهم إلى كأس العالم 2018 في روسيا، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

فمنذ اعلان السيسي عن المكافأة، ضجّت هذه المواقع بتعليقات تتساءل عما اذا كان صرف هذا المبلغ للاعبين أمر صائب في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر، ليذكر العديد من النشطاء بعبارة توجّه فيها السيسي للشعب المصري أثناء مؤتمر كان قد شارك فيه ببداية هذا العام، قائلا "احنا فقراء قوي."

جدل المكافأة انتقل الى القنوات التلفزيونية المصرية، حيث أكّد وزير الرياضة خالد عبدالعزيز أن الموازنة العامة لمصر لن تتحمل مكافآت لاعبي المنتخب، قائلاً إن اتحاد الكرة لديه رعاة والحقوق وصلت لما يزيد عن 400 مليون جنيه، إضافة الى أموال ستأتي من الفيفا.

وأضاف عبدالعزيز في اتصال هاتفي عبر قناة "صدى البلد" أن اتحاد الكرة له مصادره، وهناك رجال أعمال يمنحون اللاعبين أموال، وهذا يحدث دائما.."

من جهته، نفى هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات لقناة "أون سبورت" بشكل قاطع أن يكون السيسي سيدفع هذه الأموال من ميزانية الدولة، قائلا إن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق، على حد تعبيره.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.