سويسرا تفتح تحقيقا جنائيا ضد رئيس "بي إن سبورت" القطري بشأن شراء حقوق بث كأس العالم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الادعاء العام السويسري، الخميس، عن فتح تحقيق جنائي ضد رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جيرمان، بشأن حصول "بي إن سبورت" على حقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم في بطولتي 2026 و2030.

وقالت سلطات الادعاء الفيدرالي إن الإجراءات الجديدة مرتبطة بالتحقيق الجاري، منذ العام الماضي، ضد جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، المرتبط بـ"عدة أفعال جنائية وسوء إدارة". وأضافت أن الإجراءات أيضا مرتبطة بـ"شبهات حول الرشوة والاحتيال والتزوير".

وذكر بيان الادعاء العام أن "هناك شبهات حول قبول فالك امتيازات غير مناسبة من رجل أعمال في قطاع الحقوق الرياضية على صلة بالحقوق الإعلامية لدول محددة في بطولات كأس العالم 2018 و2022 و2026 و2030، ومن ناصر الخليفي فيما يخص حقوق بث بطولتي 2026 و2030".

من جانبها، أكدت مجموعة "بي إن سبورت"، في بيان، أنها تنفي "كل الاتهامات الموجهة من قبل مكتب المدعي العام السويسري". وقالت المجموعة: "سنتعاون مع السلطات ونحن واثقون من نتائج التحقيقات". وأضافت: "موظفونا تعاونوا مع المفتشين الفرنسيين لمكاتبنا ببولوني بيلانكور"، وفقا لما نقلته قناة "الجزيرة" القطرية.