السعودية بصدد السماح للنساء بدخول ملاعب رياضية مطلع 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، أنها بصدد السماح بدخول النساء إلى ملاعب رياضية محددة "وفقا للضوابط الخاصة،" اعتبارا من مطلع العام 2018.

جاء ذلك في بيان للهيئة، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث ذكر أن "الهيئة أعلنت أنه وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة وما توليه من اهتمام بكافة فئات المجتمع فقد تقرر البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب هي (استاد الملك فهد في الرياض - مدينة الملك عبدالله في جدة - ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام) لتكون جاهزة لدخول العائلات وفقًا للضوابط الخاصة بذلك مطلع عام 2018."

وأعلن البيان أيضا عن "إطلاق مبادرة ’ادعم ناديك‘ من خلال فتح حساب بنكي موحد تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة وحسابات فرعية خاصة للأندية يتم من خلالها تحقيق مداخيل إضافية لكل ناد من قبل جماهيره والبدء في إصدار البطاقات الخاصة بأبناء الشهداء والتي تمكنهم من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية وحل مجلس إدارة نادي الوحدة وتكليف محمد أحمد طيب برئاسة النادي حتى نهاية الموسم ، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مركز (كليفلاند كلينيك) لتشغيل وإدارة مستشفى الأمير فيصل بن فهد إذ يعد المركز من أفضل 3 مراكز صحية متخصصة في العالم."