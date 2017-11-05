في جولته الآسيوية.. ترامب يلعب الغولف مع رئيس وزراء اليابان

(CNN)-- لعب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغولف في نادي كاسوميغاسيكي شمال طوكيو، الأحد، برفقة لاعب الغولف المحترف المصنف رابعاً عالمياً هيديكي ماتسوياما. لعبة الغولف التي لم تكن مفتوحة لوسائل الإعلام كانت مرئية لفترة وجيزة، ومن المتوقع أن يتناول ترامب وآبي العشاء معاً في وقت لاحق بمطعم خاص وسط مدينة طوكيو.