في جولته الآسيوية.. ترامب يلعب الغولف مع رئيس وزراء اليابان

في جولته الآسيوية.. ترامب يلعب الغولف مع آبي

رياضة
آخر تحديث الأحد, 05 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 03:18 (GMT +0400).
أمريكاالياباندونالد ترامبغولف
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الاثنان لعبا برفقة لاعب الغولف المحترف المصنف رابعاً عالمياً هيديكي ماتسوياما.

(CNN)-- لعب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغولف في نادي كاسوميغاسيكي شمال طوكيو، الأحد، برفقة لاعب الغولف المحترف المصنف رابعاً عالمياً هيديكي ماتسوياما. لعبة الغولف التي لم تكن مفتوحة لوسائل الإعلام كانت مرئية لفترة وجيزة، ومن المتوقع أن يتناول ترامب وآبي العشاء معاً في وقت لاحق بمطعم خاص وسط مدينة طوكيو.

أمريكاالياباندونالد ترامبغولف