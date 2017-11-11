لماذا بكى نيمار وقبّل يد مدرب منتخب البرازيل؟

لماذا بكى نيمار وقبّل يد مدرب منتخب البرازيل؟

رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و7 دقائق.
فرنساباريس سان جيرمانباريسنيماركرة القدم
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لم يتمكن نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من حبس دموعه، بعدما دافع عنه مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، في مؤتمر صحفي، ليقوم نيمار بتقبيل يد مدربه ويغادر المؤتمر باكيا.

وفي مؤتمر صحفي في مدينة ليل الفرنسية، بعد فوز البرازيل على اليابان في مباراة ودية بثلاثة أهداف مقابل هدف، أعرب نيمار عن غضبه من الشائعات التي تدور حول عدم سعادته بانتقاله إلى باريس سان جيرمان من برشلونة. فيما أكد مدرب البرازيل أنه سئم من الاستماع إلى شائعات حول وجود مشاكل بينه وبين نيمار، مؤكدا أن نيمار يتمتع بشخصية جيدة وبقلب طيب. 

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