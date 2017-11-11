لماذا بكى نيمار وقبّل يد مدرب منتخب البرازيل؟

وفي مؤتمر صحفي في مدينة ليل الفرنسية، بعد فوز البرازيل على اليابان في مباراة ودية بثلاثة أهداف مقابل هدف، أعرب نيمار عن غضبه من الشائعات التي تدور حول عدم سعادته بانتقاله إلى باريس سان جيرمان من برشلونة. فيما أكد مدرب البرازيل أنه سئم من الاستماع إلى شائعات حول وجود مشاكل بينه وبين نيمار، مؤكدا أن نيمار يتمتع بشخصية جيدة وبقلب طيب.