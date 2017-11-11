شاهد.. راكب أمواج يكسر ظهره في البحر بسبب موجة ضخمة

راكب أمواج يكسر ظهره في البحر بسبب موجة ضخمة

رياضة
آخر تحديث السبت, 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 12:52 (GMT +0400).
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أندرو كوتون ذو الـ36 عاماً كان يمتطي واحدة من أكبر الأمواج في العالم قبل أن يسقط من اللوح.

(CNN)-- كسر راكب الأمواج البريطاني أندرو كوتون  ظهره بعد ما سقط بسبب واحدة من أكب الأمواج في العالم في بلدة نيزيري البرتغالية، التي قد تصل الأمواج فيها إلى ارتفاع 80 قدماً.

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