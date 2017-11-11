شاهد.. راكب أمواج يكسر ظهره في البحر بسبب موجة ضخمة

(CNN)-- كسر راكب الأمواج البريطاني أندرو كوتون ظهره بعد ما سقط بسبب واحدة من أكب الأمواج في العالم في بلدة نيزيري البرتغالية، التي قد تصل الأمواج فيها إلى ارتفاع 80 قدماً.