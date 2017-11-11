(CNN)-- كسر راكب الأمواج البريطاني أندرو كوتون ظهره بعد ما سقط بسبب واحدة من أكب الأمواج في العالم في بلدة نيزيري البرتغالية، التي قد تصل الأمواج فيها إلى ارتفاع 80 قدماً.
شاهد.. راكب أمواج يكسر ظهره في البحر بسبب موجة ضخمة
راكب أمواج يكسر ظهره في البحر بسبب موجة ضخمة
رياضة
آخر تحديث السبت, 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 12:52 (GMT +0400).
0:57
أندرو كوتون ذو الـ36 عاماً كان يمتطي واحدة من أكبر الأمواج في العالم قبل أن يسقط من اللوح.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.