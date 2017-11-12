مغامر يحلق ببدلة طيران على سرعة 250 كلم/س.. شاهد الجنون

(CNN)-- تمكنالمغامر الشاب ومحترف الطيران ببدلة القفز الحر، أنتون أندرسون، ذو الـ23 عاماً، من ضرب هدف بحجم 21.5 قدم مربع، وذلك بعد قفزه بالبدلة ليحلق بسرعة تجاوزت 250 كيلومتراً في الساعة.