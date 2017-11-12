(CNN)-- تمكنالمغامر الشاب ومحترف الطيران ببدلة القفز الحر، أنتون أندرسون، ذو الـ23 عاماً، من ضرب هدف بحجم 21.5 قدم مربع، وذلك بعد قفزه بالبدلة ليحلق بسرعة تجاوزت 250 كيلومتراً في الساعة.
مغامر يحلق ببدلة طيران على سرعة 250 كلم/س.. شاهد الجنون
مغامر يحلق ببدلة طيران على سرعة 250 كلم/س
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و44 دقيقة.
0:57
محلقاً بسرعة تجاوزت 250 كيلومتراً في الساعة، تمكن المغامر من ضرب هدف بحجم 21.5 قدم مربع.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.