مغامر يحلق ببدلة طيران على سرعة 250 كلم/س.. شاهد الجنون

مغامر يحلق ببدلة طيران على سرعة 250 كلم/س

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و44 دقيقة.
أرقام قياسيةسويسرامغامرات
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محلقاً بسرعة تجاوزت 250 كيلومتراً في الساعة، تمكن المغامر من ضرب هدف بحجم 21.5 قدم مربع.

(CNN)-- تمكنالمغامر الشاب ومحترف الطيران ببدلة القفز الحر، أنتون أندرسون، ذو الـ23 عاماً، من  ضرب هدف بحجم 21.5 قدم مربع، وذلك بعد قفزه بالبدلة ليحلق بسرعة تجاوزت 250 كيلومتراً في الساعة.

أرقام قياسيةسويسرامغامرات