شاهد.. مغامر يلقى حتفه أثناء قفزه من ارتفاع 22 ألف قدم

مغامر يلقى حتفه بعد قفزه من ارتفاع 22 ألف قدم

رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 04:42 (GMT +0400).
مغامراتروسياحوادث
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كان روزوف يقفز من جبل أما دابلام في الهامالايا، وهو جبل بارتفاع 22349 قدماً.

(CNN)-- لقي مغامر القفز الروسي، فاليري روزوف، 52 عاماً، حتفه أثناء قيامه بحيلة في نوفمبر 11. كان روزوف يقفز من جبل أما دابلام في الهامالايا، وهو جبل بارتفاع 22349 قدماً. وقال منظم الرحلة لشبكة AFP “إنه سقطه على جانب الجبل ولم ينج.”

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