شاهد.. لاعبون عرب يتحدثون بلغات مختلفة وليفاندوفسكي يوجه رسالة لمصر بالعربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيديو لأبرز نجوم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018، وهم يهنئون منتخبات أخرى بالتأهل ويتحدثون بلغاتها الرسمية، وكان من ضمن النجوم العرب المشاركين، المصري محمد النني والمغربي المهدي بن عطية والسعودي محمد السهلاوي والتونسي يوسف المساكني، كما ظهر النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وهو يتحدث اللغة العربية.

قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يشاهد الجمهور المصري، النجم المحترف في أرسنال، محمد النني، وهو يتحدث باللغة الإسبانية، إذ هنأ إسبانيا على وصولها لكأس العالم ووجه لها رسالة باللغة الإسبانية.

أما السهلاوي فقد تحدث باللغة الألمانية مهنئا ألمانيا بالوصول إلى المونديال، في حين ظهر المهدي بن عطية وهو يوجه تحية للمنتخب التونسي، في الوقت الذي وجه فيه المساكني تهانيه للمنتخب السويسري.

من جانبه، هنأ البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنتخب الكولومبي وقال له باللغة الإسبانية "نراكم في روسيا"، في الوقت الذي وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تهنئة لمنتخب فرنسا وقال نفس الجملة باللغة الفرنسية، وتحدث النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا باللغة الإيرانية.

أما اللاعب الأوروبي الوحيد الذي تحدث باللغة العربية، فكان نجم هجوم المنتخب البولندي ونادي بايرن ميونخ الألماني، روبيرت ليفاندوفسكي، الذي وجه تهنئة للمنتخب المصري وقال للاعبيه باللغة العربية "نراكم في روسيا إن شاء الله".

يذكر أن المنتخبات المشاركة في المونديال تترقب قرعة البطولة التي ستقام الجمعة في قصر الكرملين في العاصمة الروسية، موسكو، بمشاركة عدد من أساطير كرة القدم.