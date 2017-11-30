بعد فضائح الفساد.. كأس العالم 2018 فرصة لتلميع صورة روسيا رياضيا

كأس 2018 فرصة لتلميع صورة روسيا

رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
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3:00

تتجه أنظار العالم الجمعة إلى قصر الكرملين، في العاصمة الروسية، موسكو، والذي سيشهد مراسم قرعة كأس العالم 2018

موسكو، روسيا (CNN)— تتجه أنظار العالم الجمعة إلى قصر الكرملين، في العاصمة الروسية، موسكو، والذي سيشهد مراسم قرعة كأس العالم 2018، المزمع إقامته في روسيا الصيف المقبل بمشاركة أربعة منتخبات عربية.

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