بعد فضائح الفساد.. كأس العالم 2018 فرصة لتلميع صورة روسيا رياضيا

موسكو، روسيا (CNN)— تتجه أنظار العالم الجمعة إلى قصر الكرملين، في العاصمة الروسية، موسكو، والذي سيشهد مراسم قرعة كأس العالم 2018، المزمع إقامته في روسيا الصيف المقبل بمشاركة أربعة منتخبات عربية.